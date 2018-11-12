Госпредприятие купило газ у компании Фирташа без проведения аукциона

Сумыхимпром провело закупку без аукциона в ProZorro, обнародовав лишь отчет о заключенной сделке

Государственное предприятие Сумыхимпром заключило соглашение с компанией Статус-Трейд о поставках природного газа на 95,8 млн грн по цене, меньшей чем октябрьский промышленный тариф Нафтогаза Украины.

Об этом сообщается в системе ProZorro , пишет издание Наши деньги .

Предприятие на ноябрь заказало 7,6 тыс. куб. м газа по 12,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Это на 7% дешевле октябрьского промышленного тарифа Нафтогаза Украины при условии оплаты до месяца поставки, который составил 13 439 грн за 1 тыс. куб. м, отметили в издании.

Нынешнюю закупку Сумыхимпром провело без аукциона в ProZorro, обнародовав лишь отчет о заключенной сделке.

Всего с сентября 2016 года завод таким образом подписал договоров на 2,1 млрд грн из общей суммы сделок в 2,9 млрд грн.

"Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в понимании закона О публичных закупках товаров и услуг в 200 тыс. грн, после которого нужно проводить открытые торги на одной из авторизованных в ProZorro площадках", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что акции Сумыхимпрома принадлежат Фонду государственного имущества. Однако предприятие нельзя считать заказчиком по закону О публичных закупках, так как подпадает под исключение об осуществлении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязано проводить открытые торги в ProZorro.

При этом параллельно предприятие все же проводило другие закупки путем аукциона в ProZorro.

Как утверждают в издании, Сумыхимпром со времен экс-президента Виктора Януковича контролируется группой Дмитрия Фирташа через управляющего санацией Игоря Лазаковича, известного как топ-менеджер Фирташа.

Статус-Трейд создан 1 февраля 2017 года. Летом того же года он получил лицензию НКРЭКУ на поставку газа. По данным издания, учредителем является кипрский оффшор Рулата Венчерз Лимитед, конечным бенефициаром через него - Дмитрий Фирташ, а директором - Евгений Городецкий.