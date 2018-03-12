Госкосмос Украины предложил построить космодром в Австралии

Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предлагает построить космодром за пределами авиабазы Кертин в Кимберли, Австралия.

Об этом сообщает издание The West Australian.

В заявке уточняется, что объект может стать крупнейшей пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

Идея поступила как ответ на многолетнюю мечту Австралии о размещении своего собственного пускового комплекса.

Как отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, у Украины есть технические знания, цепочка поставок и долгая история в глобальной космической гонке для реализации проекта.

Сторонники утверждают, что первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и менее чем за $500 тыс. Сообщается, что строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии.