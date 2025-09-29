Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Хорватию в желании монополизировать поставки нефти в Венгрию и Словакию.

«Как бы хорватские власти ни отрицали, они, безусловно, хотят нажиться на войне в Украине. С начала конфликта она значительно повысила транзитный сбор за транспортировку нефти через Хорватию, а теперь хочет помешать нашей стране покупать российскую нефть, чтобы получить монополию на нас и таким образом заработать еще больше», — отметил Сийярто, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что Адриатический трубопровод, который идет из Хорватии, не имеет достаточных возможностей для обеспечения потребности Венгрии и Словакии. «На основании проведенных испытаний сделан вывод, что этот трубопровод не способен непрерывно и надежно транспортировать необходимое нам количество нефти», — заявил Сийярто.

Хорватский премьер Андрей Пленкович резко отреагировал на слова Сийярто. «Я с возмущением отвергаю ложные утверждения о том, что Хорватия наживается на войне. Наоборот, Хорватия — хороший и честный сосед», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменит свое мнение относительно импорта нефти из России.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Словакия и Венгрия отказываются сокращать импорт российской нефти и газа, пока не появятся надежные альтернативы.

24 сентября 2025 года министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник, президент США Дональд Трамп