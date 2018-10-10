Горячая вода будет. Суд утвердил мировое соглашение между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго и НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба городской администрации.

Замглавы КГГА пояснил, что после получения решения суда коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго сможет заключить договора на поставку газа и начать процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева.

"В результате сложных переговоров и участия руководства правительства Украины, выделена субвенция на погашение разницы в тарифах. Это обязательство государственного бюджета перед теплоснабжающими предприятиями в сумме 729 млн грн. На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на чем мы, собственно, настаивали. Предметом соглашения является только те долговые обязательства, которые имеют компенсаторы", – заявил Пантелеев.

Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет около 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от Киевэнерго, которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: Киевтеплоэнерго должно было принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом Киевской городской государственной администрации принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед НАКом. По мнению Нафтогаза, такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона О теплоснабжении.

Вчера, 9 октября, Нафтогаз Украины, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго и Киевэнерго подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева.