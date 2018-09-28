Horizon Capital купил часть крупной украинской IT-компании

Инвестиционный фонд Horizon Capital купил миноритарную долю в украинской IT-компании Intellias.

Об этом сообщили в IT-компании, передает Интерфакс-Украина.

"Intellias расширяет деятельность в Восточной и Центральной Европе за счет получения инвестиций от Horizon Capital", – говорится в сообщении.

Размер приобретаемой доли и другие детали сделки не разглашаются.

По словам CEO компании Intellias Виталия Седлера, привлечение инвестиций от фонда Horizon Capital важно для компании, так как она расширяет свое присутствие в Украине и за ее пределами, количество ее работников с 2013 года выросло более чем в семь раз.

Компания Intellias основана во Львове в 2002 году, входит в десятку крупнейших компаний на отечественном рынке. Предоставляет полный комплекс услуг по разработке программных продуктов. Intellias основали Виталий Седлер и Михаил Пузраков, которые продолжают руководить компанией.

Кроме того, отмечается, что Intellias планирует открыть Центры разработки в Харькове и Ивано-Франковске, а в будущем – в странах Центральной и Восточной Европы.

"Мы рассматриваем эту инвестицию как начало нового этапа нашего развития", – сказал соучредитель и председатель совета директоров Intellias Михаил Пузраков.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданный американским правительством в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является Елена Кошарная. Офисы копании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет фондами прямых инвестиций более 40 институциональных инвесторов с активами более $800 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси. Фонды Horizon Capital являются одними из наиболее активных инвесторов в ИТ-сектор региона.