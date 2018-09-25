Главу Нафтогаза оштрафовали за отказ раскрыть получателей многомиллионных премий

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления Нафтогаза Украины Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко из Всеукраинского объединения Батькивщина перечень лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В августе аппарат Верховной Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава Нафтогаза предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.

Суд установил, что в своем ответе Коболев не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1,7 тыс. грн. Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман попросил наблюдательный совет Нафтогаза пересмотреть решение по премированию.

Позже Генпрокуратура открыла уголовное дело из-за многомиллионных премий в Нафтогазе.