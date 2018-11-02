Главой Украгролизинга назначили сына кумы Порошенко

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании Украгролизинг Андрея Билозира.

Об этом сообщается в распоряжение №803-р от 31 октября.

Билозир назначен руководителем Украгролизинга генерального директора компании до назначения в установленном порядке.

Согласно данным электронной декларации, ему принадлежат компании Артагро, Овербренд, доля в 17% в издательской группе Италия-Украина, по 50% в Друкарне имени Франца Иосифа и ЖЛК Будпласт, гендиректором которой он является.

Андрей Билозир – сын певицы и нардепа от БПП Оксаны Билозир (кумы Петра Порошенко) и покойного композитора Игоря Билозира. Был депутатом Киевского городского совета.

НАК Украгролизинг создана правительством в 2001 году для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам. В конце 2015 года Кабинет министров включил НАК в перечень подлежащих приватизации госпредприятий. Украгролизинг по итогам 2017 года сократил чистую прибыль в 46 раз – до 0,12 млн грн, чистый доход - на 35,7%, до 90,5 млн грн.