Глава зернового агрогиганта заявил о коррупционной схеме с грузовыми вагонами Укрзализныци

Много дельцов "присасываются" к Укрзализныце, используя ее для обогащения

Проблема с грузовыми вагонами Укрзализныци во многом связана с коррупционной схемой, на которой зарабатывают посторонние частные фирмы.

Об этом заявил совладелец и глава одного из крупнейших агрохолдингов Украины компании Нибулон Алексей Вадатурский в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"Я аплодировал реформам, которые проводит Укрзализныця. Я считал, что эти реформы принесут пользу. Но, к сожалению, много дельцов "присасываются" к Укрзализныце, используя ее для обогащения. Ведь вагоны, которые сейчас нельзя взять в аренду у Укрзализныци, можно запросто получить на $5-6 дороже у коммерческих компаний. Причем эти вагоны – той же Укрзализныци", – заявил Вадатурский.

Глава Нибулона привел пример, что его компания в сентябре-октябре 35 дней не могла вывозить грузы из-за того, что не подавали вагоны. Также проблемы с перевозками были и у множества других компаний.

"Я работаю с Укрзализныцей уже 40 лет. И такой ситуации, которая сложилась сейчас, не было никогда раньше. Я считаю, что это непрофессиональное использование вагонов, неумение эффективно управлять парком вагонов. Это очень большая проблема сегодня", – сказал Вадатурский.

Он добавил, что эти проблемы пытаются "спихнуть" на неправильное автоматизированное управление, "хотя речь идет об элементарной коррупции".

"Когда мне фирма предлагает на $5-6 дороже вагон того же общего парка, который я должен получать у Укрзализныци, – это скрытая коррупция, скрытые махинации, скрытые взятки", – подчеркнул глава Нибулона.

Выходом из этой ситуации Вадатурский называет необходимость "пересажать всех, кто стоит за схемами в Укрзализныце". А также допустить к работе частную тягу (локомотивов) через законодательные изменения.

Ранее о коррупционных схемах в Укрзализныце заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, из Укрзализныци в год разворовывают минимум 15 млрд грн. В том числе на схемах с поставками вагонов – минимум 5-7 млн "черного кэша" в месяц.

Как известно, с ноября Укрзализныця будет сдавать часть грузовых вагонов в аренду через электронные аукционы ProZorro.