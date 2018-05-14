Глава Укрзализныци рассказал, когда состоится первое повышение цен на билеты

Укрзализныця намерена провести первое повышение стоимости пассажирских перевозок до 20 мая этого года.

Об этом рассказал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

"Планируем провести индексацию стоимости проезда в пассажирских поездах после майских праздников, в ближайшую неделю планируем провести повышение (тарифов - ред.) на 12% ", - заявил он.

По словам Кравцова, компания уже получила согласие от соответствующих министерств и сейчас на финальной стадии регистрации документов.

Глава Укрзализныци заверил, что после повышения стоимости перевозок их качество также улучшится.

Как известно, компания рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%.

Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныци пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.