Глава Укрзализныци рассказал, когда состоится первое повышение цен на билеты

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Глава Укрзализныци рассказал, когда состоится первое повышение цен на билеты
Фото: Евгений Кравцов/Facebook

Укрзализныця намерена провести первое повышение стоимости пассажирских перевозок до 20 мая этого года.

Об этом рассказал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

"Планируем провести индексацию стоимости проезда в пассажирских поездах после майских праздников, в ближайшую неделю планируем провести повышение (тарифов - ред.) на 12% ", - заявил он.

По словам Кравцова, компания уже получила согласие от соответствующих министерств и сейчас на финальной стадии регистрации документов.

Глава Укрзализныци заверил, что после повышения стоимости перевозок их качество также улучшится.

Как известно, компания рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%.

Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныци пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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