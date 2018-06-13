Глава Укрпочты опроверг угрозу банкротства

Смелянский заявил о отсутствии рисков для банкротства в Укрпочте

Исполняющий обязанности генерального директора компании Укрпошты Игорь Смелянский отмечает тяжелое финансовое состояние компании из-за несоответствия действующих регулируемых тарифов уровню их себестоимости, однако опровергает информацию о возможном банкротстве.

Об этом он заявил в своем обращении к СМИ на сайте компании.

"Вчера в СМИ была распространена информация о возможном банкротстве Укрпошты. Такая оценка финансового состояния компании является ошибочной", - написал он.

Кроме того, он отметил, что подобное кризисное положение из-за роста минимальной заработной платы компания уже преодолела в 2017 году, а потому сможет сбалансировать бюджет и в текущем.

При этом, Смелянский считает, что существует два альтернативных сценария для достижения такого баланса: Укрпошта приводит действующие регулируемые тарифы до уровня их себестоимости либо же продолжает предоставлять только те услуги, тарифы на которые не ниже их себестоимости.

"Чтобы избежать сложного финансового положения, сейчас ведутся переговоры с регуляторами и Кабинетом министров Украины. По результатам этих переговоров Укрпошта до конца июня определит, по какому сценарию будет действовать", - заявил Смелянский.

Также он добавил, что убыточными для предприятия являются тарифы на письменную корреспонденцию, доставку периодических изданий, а также тариф на распространение пенсий, который не менялся с 2004 года.

"Мы осознаем, что большая часть сети Укрпошты создана для оказания регулируемых услуг, поэтому отказ от их предоставления приведет к значительному сокращению сети и численности персонала", - сказал гендиректора предприятия.

По словам Смелянского, о банкротстве компании речь не идет.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Чернявский заявил о критическом состоянии предприятия.

Напомним, что Укрпочта в 2017 году получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.