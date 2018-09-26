Глава Укрпочты объяснил, почему компания может прекратить доставку пенсий

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За семь лет Укрпочта потеряла 35% пенсионеров

За семь лет Укрпочта потеряла 35% пенсионеров

Укрпочта пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире Радио НВ.

"Я за то, что каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра: кто-то кому-то недоплачивает.... когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы", - считает он.

Смелянский отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1 500 грн, и большинство почтальонов Укрпочты получали такую зарплату, в среднем обслуживая 143 пенсионеров.

"Сейчас мы имеем 3 723 грн, с первого января - 4 173 грн. Количество пенсионеров, которые мы обслуживаем, упала до 120... То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится", - пояснил он.

При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года

"Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс...А мы просто не в состоянии. Это значительные средства - 1 млрд грн, а наша выручка - 5,5 млрд грн", - подчеркнул Смелянский.

Как сообщалось, Укрпочта стала в полтора раза убыточней. По итогам первого полугодия 2018 года компания получила более полумиллиарда чистого убытка.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

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