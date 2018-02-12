Глава Укроборонпрома все же ушел в отставку

Романов говорит, что написал заявление на увольнение еще в прошлом году

Глава государственного концерна Укроборонпром Роман Романов все же объявил о своей отставке

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова от 12 февраля.

По его словам, после работы в бизнесе он 3,5 года проработал на государственной службе.

"Чтобы снять ряд вопросов" Романов перечислил успехи оборонного предприятия, среди которых он назвал: реформу оборонного сектора, уплаченные налоги и обеспечение Вооруженных сил боевой техникой и пр.

Позже президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романова.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил уволить Романова.

Позже украинские СМИ сообщили об отставке Романова еще задолго до критики Гройсмана.

Однако сам Романов позже заявил, что не собирается уходить в отставку.

Отметим, Романов был назначен генеральним директором Укроборонпрома 4 июля в 2017 году указом президента Петра Порошенко. До этого долгое время он был депутатом Херсонского горсовета. На президентских выборах возглавлял избирательный штаб Петра Порошенко на Херсонщине.