Глава Укрнафты рассказал о плане продажи газовых активов для погашения долга

Укрнафта обсуждает с правительством и Нафтогазом потенциальной продаже части газовых активов компании для полной выплаты налоговой задолженности.

Об этом рассказал председатель правления Укрнафты Марк Роллинс в программе Гроші вперед! на Радио НВ.

"Это не столько вопрос бизнес-логики, сколько вопрос выплаты налоговой задолженности. Потенциально соглашение будет выглядеть так: мы продадим ряд газодобывающих активов НАК Нафтогаз, а деньги, полученные от продажи, пойдут на оплату налоговых обязательств", - заявил он.

По словам Роллинса, Укрнафте придется сократить размеры компании в результате этой сделки, однако это поможет справиться с долгом.

"Если смотреть сбоку, то конечно же это пойдет на пользу компании, потому что вся эта тень налоговой задолженности, нависающей над компанией, имеет огромное негативное влияние на ее развитие. Убрав эту тень, мы сможем снова стать нормальной компанией и полностью очистить баланс", - пояснил он.

После продажи активов компания сфокусируется на нефти, но цель и стратегия Укрнафты сильно не изменятся, говорит Роллинс. Кроме того, по его словам, компания сохранит часть газовых активов.

Роллинс напомнил, что налоговая задолженность Укрнафты состоит из тела долга и штрафов и пени, и как раз вторая часть - очень велика.

"Сумма самого просроченного долга составляет менее 11 млрд грн на текущий момент. И как я уже говорил, мы уже выплатили более 1 млрд грн с начала года и работаем над сокращением его размера. Но в то же время наша вторая часть долга, штрафы и взыскания продолжают расти. И в итоге получается, что весь долг с высокой скоростью постоянно увеличивается", - отметил глава компании.

Он добавил, что если план по продаже газовых активов не выполнится, у компании есть определенный набор предложений, как урегулировать этот вопрос.

"Есть судебные дела, в рамках которых мы предлагаем налоговой службе описать в налоговый залог определенный объем природного газа, принадлежащего Укрнафте....Мы также могли бы вернуться к идее реструктуризации налогового долга. Такой план предусматривал бы рассрочку долга на несколько лет и мораторий на штрафы и пени", - подчеркнул Роллинс.

Напомним, что Нафтогаз, который является владельцем контрольного пакета акций Укрнафты, ведет переговоры с миноритарными акционерами, связанными с олигархом Игорем Коломойским, о разделении компании на газовый и нефтяной блоки и об их частичном выкупе.

Отметим, что ранее в Укрнафте пообещали текущего года выплатить в госбюджет 1,2 млрд грн налогового долга.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.