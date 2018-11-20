Глава Укрнафты рассказал, как Украине стать энергонезависимой

Украине нужна четкая энергетическая стратегия и другой подход к нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторам

Повышение внутреннего производства нефти и нефтепродуктов является важным элементом энергетической безопасности для Украины.

Об этом рассказал председатель правления Укрнафты Марк Роллинс в программе Гроші вперед! на Радио НВ.

"Сейчас рано говорить, что внутренняя добыча нефти сможет полностью покрыть потребности рынка, но ее всегда можно импортировать для переработки внутри", - заявил он.

По словам Роллинса, для этого нужна четкая энергетическая стратегия и другой подход к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему секторам.

"Здесь нужны стимулирующие меры, привлечение серьезных инвестиций. На мой взгляд, это именно та сфера, на которую правительство должно обратить свое внимание. Нужна четкая энергетическая стратегия, которая касается как производства нефтепродуктов, так и увеличения добычи нефти в Украине", - отметил глава Укрнафты.

Роллинс напомнил, что в Украине существует шесть нефтеперерабатывающих заводов, но работает только один.

"Из-за принятых в прошлом решений в сфере налогообложения и общей энергетической политики эти НПЗ перестали быть прибыльными. Нужны стратегические изменения, которые сделают нефтепереработку привлекательной для инвесторов. Это может быть решением проблемы - нужна только политическая воля", - подчеркнул он.

Глава Укрнафты считает, что это будет целесообразно для энергетической безопасности.

"Сейчас практически 80% потребностей Украины в нефтепродуктах закрываются за счет импорта, в основном из РФ и Белоруссии. Что будет, если представить, что поставки прекратятся?", - подытожил Роллинс.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.