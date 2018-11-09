Глава Укргаздобычи собрался уйти из Нафтогаза из-за низких зарплат – СМИ

Прохоренко намерен уйти с должности в Нафтогазе

Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко инициирует свое увольнение с позиции члена правления Нафтогаза Украины.

Об этом сообщил источник на рынке изданию ЭП.

По его словам, Прохоренко уже оформил соответствующее обращение к набсовету Нафтогаза.

По данным ЭП, такое решение связано с неудовлетворенностью темпами пересмотра зарплат аппарату Укргаздобычи, включая и его самого.

"Олег уже около двух лет просит пересмотреть зарплату. В Нафтогазе все это время обещали, но до сих пор ничего не сделали", - говорит источник.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит Нафтогазу Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Обращению Прохоренко к набсовету предшествовало осложнение его отношений с Андреем Коболевым, пишет издание.

Согласно сообщению, оно взяло свое начало весной этого года, когда глава Нафтогаза предложил главе Укргаздобычи возглавить "газовый дивизион", создающийся в рамках реформирования управленческой системы Нафтогаза.

В ЭП отмечают, что поначалу Прохоренко согласился с этим предложением взамен за обещание инициировать пересмотр зарплат в Укргаздобыче, но так как Коболев до сих пор не решил этот вопрос, Прохоренко вначале отказался от управления "газовым дивизионом", а сейчас намерен уйти и с позиции члена правления НАК.

Соответствующее заявление Прохоренко должны рассмотреть на ближайшем заседании набсовета, которое пройдет во второй декаде ноября.

Напомним, что на должность члена правления Нафтогаза он был назначен весной 2017 года.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.