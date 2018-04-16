Глава Цитруса покинул должность

При этом он остается в совете директоров компании

Генеральный директор украинской сети гаджетов Цитрус Виталий Кузнецов покинул свою должность в компании.

Об этом сообщает ain.ua.

Отмечается, что это подтверждалось и тем, что письма, отправленные на корпоративный адрес топ-менеджера, возвращались, поскольку такой пользователь не найден.

Кузнецов подтвердил свой уход, однако подчеркнул, что остается в компании - в совете директоров. По его словам, у компании поменялись планы.

В пресс-службе Цитрус отметили, что переход Кузнецова в совет директоров был запланирован еще в начале февраля.

До прихода в компанию Кузнецов много лет работал в компании Samsung Electronics Украина.

Отметим, что ранее вокруг Цитрус разгорелся скандал. Клиент магазина Виктория Графская сдала iPhone в ремонт в сервис магазина. Его должны были отправить на утилизацию из-за неисправности, но через полтора месяца после этого с женщиной связались неизвестные с требованием поделиться своим паролем в iCloud.

Кузнецов заявил, что "утопленным" iPhone 6S завладел работник сервисного центра и продал его на радиорынке в городе Днепр. Там аппарат отремонтировали и перепродали.

Позже Кузнецов публично извинился перед пострадавшими клиентами и предложил вернуть клиенту iPhone 6S. Однако пострадавшие настояли на возмещении морального вреда, а также на том, чтобы компания передала правоохранителям всю информацию внутреннего расследования.