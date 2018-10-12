Глава подвергшейся обыскам СБУ фондовой фирмы считает дело "заказным"

Основатель и партнер инвестиционной группы (ИГ) Универ Тарас Козак считает проведенные Службой безопасности Украины обыски в его компании и у него дома "заказным".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Последствия и выводы: репутационные убытки. Как личные, так и группы. Это самое неприятное. Видимо, этого и добивались заказчики дела. Да, я убежден, что дело "заказано", – написал он, добавив, что пока не может сообщить о доказательствах.

По его словам, в результате обысков была остановлена работа нескольких компаний ИГ Универ и сорвалось несколько сделок. "Уверяю, что все наши обязательства будут выполнены", – подчеркнул он.

Комментируя ход самих обысков, он сообщил, что "все было довольно культурно: никаких "масок-шоу", запугиваний и произвола". По его словам, дома ничего изъято не было, тогда как в офисе "Универ" "материалов дела – тысячи".

Козак также поблагодарил за поддержку политиков, бизнес-партнеров и клиентов.

В частности, со словами поддержки к нему обратилась и.о.министра финансов Оксана Маркарова. "Твоя репутация заработана годами работы и твоими делами. И мы все ее знаем. За это точно можешь не переживать. Держись", – написала она ему с Бали, где сейчас находится на осенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В свою очередь глава регулятора фондового рынка – Нацкомиссии по ценным бумагам – Тимур Хромаев подчеркнул, что "очень удивлен" обысками СБУ именно фондовых бирж.

"Биржи определены как субъекты критической инфраструктуры государства, имеющие влияние на финансовую стабильность страны, их деятельность регламентируется финансовым законодательством. Использование таких средств следствия должно иметь очень твердое обоснование!", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 11 октября СБУ провела массовые обыски в десятке фондовых компаний, изъяв множество документов.