Глава Нацкомисии по энергетике прокомментировал недопуск к конкурсному отбору

Глава Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк хочет воспользоваться возможностью подать дополнительные документы в течение двух дней на участие в отборе новых членов НКРЭКУ.

Об этом он рассказал агентству РБК-Украина.

"Порядком предусмотрена возможность добавить (на рассмотрение конкурсной комиссии - ред) документы в течение 2 суток, поэтому буду действовать соответственно", - сказал Вовк.

Напомним, что сегодня 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила нынешнего председателя Дмитрия Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Ранее сообщалось, что в состав Национальной комисии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКУ в декабре 2014 года в возрасте 25 лет. В 2009-2013 годах он работал в финансовой компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), который принадлежал экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. В 2013-2014 годах он работал национальным менеджером в кондитерской компании Roshen в Москве. Срок его полномочий на посту главы Нацкомиссии истекает в мае 2018 года.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула Роттердам+ для тепловой генерации. Комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго (Rab-тарифы).