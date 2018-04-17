Глава Нацкомисии по энергетике обжаловал недопуск к конкурсному отбору

Нынешний глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк обжаловал решение комиссии по отбору новых членов регулятора об отказе ему в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта работы в сфере энергетики.

Об этом написала член конкурсной комиссии Светлана Голикова на своей Facebook-странице.

По ее словам, Вовк подал разъяснения по опыту работы в ICU.

Кроме того, она добавила, что все поданные документы будут рассматриваться на заседании комиссии в среду, 18 апреля.

Напомним, что 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже Вовк заявил, что хочет воспользоваться возможностью подать дополнительные документы в течение двух дней на участие в отборе новых членов НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что в состав Национальной комисии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя. Позже президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.