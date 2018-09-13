Глава Нафтогаза заявил о возможном прекращении транзита газа через Украину после 2019 года

Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году

Представители российской стороны на трехсторонних переговорах на экспертном уровне о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года.

Об этом сообщил глава Национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украина Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задача - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство Северного потока-2. Соответственно, украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия и очень важный момент нашей позиции - мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - отметил Коболев.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (до 2020 года) российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

В июле коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявлял, что запуск российских газопроводов Северный поток-2 (Nord Stream 2) и Южный поток могут оказать Украине существенные экономические убытки, ведь россияне могут обойтись без украинского транзита, то есть объемы транзита могут быть нулевыми.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.