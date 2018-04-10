Глава Нафтогаза назвал Северный поток-2 "троянским конем" для ЕС

По его словам, ценой за запуск Северного потока-2 станет раскол в Евросоюзе

Председатель правления национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал проект газопровода Северный поток-2 "троянским конем" для Европейского Союза.

Об этом он заявил в интервью DW.

По словам Коболева, проект сооружения газопровода противоречит интересам Европы, что и пытается объяснить своим европейским партнерам Нафтогаз. Он считает, что "европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться" в случае запуска газопровода.

Коболев отметил, что ценой за запуск Северного потока-2 станет "раскол в Евросоюзе".

"Путин (президент России Владимир Путин - ред.) позвонит в Польшу и скажет:" Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такую же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Затем он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил он.

Глава Нафтогаза также отметил, что Роси я с помощью Северного потока-2 и Турецкого потока хочет свести к минимуму транзит газа через Украину.

Отметим, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованного председателям парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Позже ЕС обвинил Северный поток-2 в нарушении принципов прозрачности и равенства доступа.

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток -2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.