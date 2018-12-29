Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
Константин Гамкрелидзе
Торговля контрабандой уходит в интернет
Иван Компан
Wall Street и Юлианский календарь

Глава Нафтогаза: Где-то в течение года сможем взыскать с Газпрома $2,6 млрд

Сегодня, 10:30
8
Цей матеріал також доступний українською

Фото: Нафтогаз України - Naftogaz via Facebook

Глава Нафтогаза Андрей Коболев

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины может взыскать с российского Газпрома долг в размере $2,6 млрд в рамках исполнения соответствующего арбитражного решения в течение года.

Об этом в интервью Радио НВ заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"За границей у Газпрома есть имущество на десятки миллиардов [долларов]. Мы уже арестовали имущество [российской компании] на сумму, которая превышает объем долга Газпрома перед нами. И я думаю, что это [взыскать $2,6 млрд долга, - Ред.] реально сделать где-то в течение года", - сообщил он.

По словам Коболева, в ближайшее время состоятся слушания в судах Швейцарии, Голландии и Великобритании, по результатам которых может быть принято решение о продаже активов Газпрома в этих странах.

Напомним, 13 декабря Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования Нафтогаза по поводу получения информации об активах ОАО Газпром в Европе с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате Газпромом $2,6 млрд.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу Украины штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Теги:   Радио НВ Андрей Коболев НАК Нафтогаз Украины Интервью НВ Газпром

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
2412
Андриан Прокип - фото
Андриан Прокип
Рынок электроэнергии. Старые угрозы по-новому
710
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
612
Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
2412
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
1916
Елена Волошина - фото
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
961
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
16014
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
9381
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5962

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 10:30

Глава Нафтогаза: Где-то в течение года сможем взыскать с Газпрома $2,6 млрд
События

Сегодня, 10:15

Заместителя мэра Геническа задержали на крупной взятке
Компании/Рынки

Сегодня, 10:03

Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

659

559 грн

на 12 месяцев *

Оформить подписку

* действует до 31.12.2018