Глава Нафтогаза: Где-то в течение года сможем взыскать с Газпрома $2,6 млрд Сегодня, 10:30 8 Цей матеріал також доступний українською Фото: Нафтогаз України - Naftogaz via Facebook Глава Нафтогаза Андрей Коболев

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины может взыскать с российского Газпрома долг в размере $2,6 млрд в рамках исполнения соответствующего арбитражного решения в течение года.

Об этом в интервью Радио НВ заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"За границей у Газпрома есть имущество на десятки миллиардов [долларов]. Мы уже арестовали имущество [российской компании] на сумму, которая превышает объем долга Газпрома перед нами. И я думаю, что это [взыскать $2,6 млрд долга, - Ред.] реально сделать где-то в течение года", - сообщил он.

По словам Коболева, в ближайшее время состоятся слушания в судах Швейцарии, Голландии и Великобритании, по результатам которых может быть принято решение о продаже активов Газпрома в этих странах.

Напомним, 13 декабря Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования Нафтогаза по поводу получения информации об активах ОАО Газпром в Европе с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате Газпромом $2,6 млрд.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу Украины штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.