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Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал политическую оценку Юлии Тимошенко

Сегодня, 20:49
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Фото: Нафтогаз України - Naftogaz via Facebook

Коболев назвал нереальным снижение цены на газ в Украине в нынешних условиях

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко "популистским политиком", охарактеризовав ее обещание снизить цену на газ в два раза как нереальное.

"В нашей стране возможно все. Вопрос [в том], что лучше: снизить цены [на газ] для всех, включая тех, кому это не нужно, или дать денежную компенсацию включительно с монетизацией, которая позволит потребителям оставить определенную часть средств себе? <...> Я не уверен, что [Тимошенко] пойдет по первому сценарию. <...> Любые обещания каких-угодно политиков снизить цену на газ являются нереальными", - отметил Коболев в интервью Радио НВ.

На вопрос главного редактора проекта Новое Время Виталия Сыча о том, есть ли у главы Нафтогаза рецепт "борьбы" с предвыборной риторикой Тимошенко, Коболев ответил: "Пока что нет".

Напомним, что ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предложил украинским политикам способ "правильного и справедливого" поднятия политического рейтинга, который сравнил по эффективности с так называемой "Юлиной тысячей".

"Если кто-то переживает по поводу политического рейтинга, то давайте будем честными друг с другом - очень известный популистский политик Юлия Тимошенко, если вы посмотрите на элементы ее популярности, <...> то там есть один, который все очень хорошо помнят - "Юлина тысяча". <...> Если кто-то говорит: "Ой, реформа рынка газа - это непопулярно", - это неправда. Завершите реформу и дайте малообеспеченным людям реальные деньги на счету; абсолютно справедливо и легитимно позвольте им сэкономить потребление газа, чтобы не списывали завышенные нормы газсбыты, и оставьте им разницу", - сказал он.

 

Теги:   Радио НВ Андрей Коболев Юлия Тимошенко Интервью НВ

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