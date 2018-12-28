Глава Нафтогаза Андрей Коболев дал политическую оценку Юлии Тимошенко
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко "популистским политиком", охарактеризовав ее обещание снизить цену на газ в два раза как нереальное.
"В нашей стране возможно все. Вопрос [в том], что лучше: снизить цены [на газ] для всех, включая тех, кому это не нужно, или дать денежную компенсацию включительно с монетизацией, которая позволит потребителям оставить определенную часть средств себе? <...> Я не уверен, что [Тимошенко] пойдет по первому сценарию. <...> Любые обещания каких-угодно политиков снизить цену на газ являются нереальными", - отметил Коболев в интервью Радио НВ.
На вопрос главного редактора проекта Новое Время Виталия Сыча о том, есть ли у главы Нафтогаза рецепт "борьбы" с предвыборной риторикой Тимошенко, Коболев ответил: "Пока что нет".
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Напомним, что ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предложил украинским политикам способ "правильного и справедливого" поднятия политического рейтинга, который сравнил по эффективности с так называемой "Юлиной тысячей".
"Если кто-то переживает по поводу политического рейтинга, то давайте будем честными друг с другом - очень известный популистский политик Юлия Тимошенко, если вы посмотрите на элементы ее популярности, <...> то там есть один, который все очень хорошо помнят - "Юлина тысяча". <...> Если кто-то говорит: "Ой, реформа рынка газа - это непопулярно", - это неправда. Завершите реформу и дайте малообеспеченным людям реальные деньги на счету; абсолютно справедливо и легитимно позвольте им сэкономить потребление газа, чтобы не списывали завышенные нормы газсбыты, и оставьте им разницу", - сказал он.