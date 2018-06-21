Глава Мининфраструктуры рассказал о планах запустить под Киевом крупнейший грузовой авиатерминал

Министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам переговоров с крупным международным оператором грузовых авиаперевозок оценивает как высокую вероятность того, что новый грузовой терминал в международном аэропорту Борисполь сможет быть запущен еще до конца текущего 2018 года.

Об этом он сообщил на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

Но в то же время более реалистичный вариант говорит о том, что полноценная работа терминала начнется только в 2019 году.

"Реалистично: в следующем году должно заработать", – сказал он, добавив, что 20 июня провел соответствующие переговоры.

Министр пояснил, что существует три опции для реализации этого проекта: в одном из терминалов Борисполя, на локации Укроборонпрома или одной из частных земельных площадок, прилегающих к аэропорту.

По его словам, компания, с которой велись переговоры, планирует изучить все эти возможности. Омелян не стал раскрывать ее названия. Он оценил объем инвестиций в проект $30-100 млн в зависимости от этапности его запуска.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что спрос на эти услуги в Украине за последние пять лет вырос в геометрической прогрессии.

"По факту в Борисполе отсутствует грузовой терминал. Одна Укрпошта забила его мощности", – констатировал текущее состояние дел министр.

Читайте также: Укрпочта задумалась о создании международного хаба по доставке посылок

По его словам, если два года назад аэропорт обрабатывал тонну груза, то сейчас 160 тонн в сутки.

"За два года можем выйти на 100 тысяч тонн по году. Это огромный бизнес и новые перспективы для Украины", – подчеркнул Омелян.

По мнению главы Мининфраструктуры, в Киеве можно создать большой мультимодальный хаб, в котором грузы из Азии могли бы перегружаться с авиатранспорта и направляться далее в Европу.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире авиаперевозчиков задумался о создании в Украине грузового хаба.