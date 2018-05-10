Глава Минфина назвал причастных к затягиванию приватизации

Приватизация предприятий многие годы затягивалась из-за того, что отдельные люди заработывали на государственных предприятиях состояния.

Об этом в интервью НВ заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"За столько лет мы не смогли приватизировать госпредприятия. На них отдельные люди заработали состояния. Получается, госпредприятия фактически принадлежат этим отдельным людям, и по большому счету власть - это просто посредник. Сейчас их стоимость небольшая, перспективы получить существенные деньги от приватизации сомнительные. Но самое ужасное другое - большинство гос­предприятий потеряли свой потенциал", - заявил министр.

Кроме того, он отметил, что для того чтобы находиться в глобальном бизнесе, конкурировать, нужно было все эти годы инвестировать в предприятия, эффективно ими управлять, бороться за рынки.

"Этого не происходило. В Китае совершенно другой подход. Там гос­компании активно развиваются и борются за внешние рынки. У нас такого нет. У нас подход такой, чтобы больше себе "накосить", - добавил Данилюк.

Напомним, что поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

Также согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.

Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Однако, поступления от приватизации государственного в 2017 году составили 3,3 млрд грн, или только 19,7% от первоначального плана.

Добавим, что на 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации. Также в этом году Фонд госимущества запланировал продажу около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и другие.

Читайте интервью с Александром Данилюком в свежем номере журнала Новое Время – №17 от 10 мая 2018 года.