Глава lifecell ответил на расследование АМКУ о тарифах

Компания готова предоставить абонентам контракты на один месяц, если их не удовлетворяет на 4 недели

Крупный мобильный оператор - компания lifecell не получала никаких запросов от Антимонопольного комитета по расследованию об изменении расчетного периода в тарифных планах с месяца на 4 недели.

Об этом заявил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

По его словам, расследования по тарифам последнее время стали "слишком популярной темой для обсуждений в соцсетях".

Языджи подчеркнул, что 28-дневной тариф легкий и практичный для пользователей, так как им проще следить за днями, в которые надо пополнять счет.

"У нас есть много различных тарифных пакетов для наших пользователей: на каждый день, на неделю, на месяц, на две недели, на четыре недели. 28 дней - это четыре недели....Мы не могли просто закрыть глаза и пренебречь просьбами, поступавшими от некоторых наших пользователей, поэтому запустили 28-дневной тариф", - пояснил глава мобильного оператора.

Он отметил, что понедельная тарификация распространена не только в области телекоммуникационных услуг, но и в других сферах. Поэтому в своей структуре тарифов lifecell просто начал придерживаться уже устоявшихся мировых практик.

При этом он добавил, что если клиентам не нравится такой тариф, компания готова предоставить им контракты на один месяц.

Напомним, что АМКУ рассматривает дело об изменении тремя крупнейшими мобильными операторами страны - Киевстар, Vodafone Украины и lifecell - расчетного периода в тарифных планах с месяца на 28 дней.

За 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

lifecell (Лайфселл) - входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит изменила бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, в компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинского Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.