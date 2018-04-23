Глава Lexus Europe Паскаль Руж: Мы сохраняем нашу ДНК в виде качества, долговечности, надежности, добавляя к этому больше эмоций

15-го марта 2018-го года во Львове состоялось открытие обновленного автосалона Lexus. Новая дизайн-концепция Lexus относительно дилерских центров — это современный стиль с яркими акцентами в интерьере и прогрессивными технологичными решениями.

Почётным гостем церемонии стал глава Lexus Europe Паскаль Руж. Во время интервью с НВ Паскаль Руж рассказал о том, какие изменения произошли в компании за последнее время, и в каком направлении планирует развиваться Lexus в ближайшем будущем.

Как бренд Lexus трансформировался за последнее время?

Отвечая на этот вопрос, нужно вернуться к истокам, ведь бренд Lexus относительно молодой — компании приблизительно 30 лет. С самого начала у нас были три основоположные вещи — то, что на английском мы называем QDR: качество, долговечность и надежность. Это всегда было фундаментом для компании — это ДНК нашего бренда. В начале нового десятилетия, приблизительно обозначим его 2020–2030 годами, мы добавляем бренду больше эмоций. Думаю все заметили это в последних моделях Lexus, начиная с обновленных седанов GS и IS. Позже изменения были заметны в кроссоверах NX и RX, в прошлом году — в бизнес-седане LS и купе LC. Теперь мы представили новый кроссовер UX на Женевском автосалоне. Таким образом, покупатели могут наблюдать за новым дизайном, новым способом восприятия наших автомобилей. Плюс к этому, важным является тот факт, что мы добавляем эмоций двигателям, повышаем их производительность для получения еще большего удовольствия от езды. Именно так изменился наш бренд: мы сохраняем нашу ДНК в виде качества, долговечности, надежности, добавляем к этому больше эмоций.

Какие основные достижения компании за последние несколько лет?

Чтобы продемонстрировать наши основные достижения, достаточно посмотреть на данные продаж за последние годы в Европе: четыре года назад мы продали 45 000 автомобилей, а в прошлом году эта цифра достигла 75 000. Это один из самых высоких приростов на европейском рынке авто премиум-класса. Это означает, что изменения, которые мы внедряем, несомненно, нравятся нашим покупателям.

Какие в целом особенности европейского рынка Lexus?

Думаю, здесь нужно говорить о двух главных вещах: во-первых, это технологии, наши испытания производительности. Многие знают, что Lexus — первый премиальный автобренд, который представил гибридный двигатель в 2005-м, 13 лет назад. Это был очень важный шаг для нас, который мы, несомненно, хотим продолжить. В странах Западной Европы, таких как Франция, Италия, Германия, Великобритания, а также в Скандинавских странах, 98% автомобилей, которые продал Lexus, являются гибридными. В Восточной Европе этот показатель немного ниже, но мы видим, что здесь эта тенденция также растет. Во-вторых, что не менее важно, — в Европе у нас всегда был большой спрос на модели компактных кроссоверов. Lexus владеет одной из самых широких линеек SUV, и мы продолжаем работать в направлении кроссоверов.

Какие приоритеты ставит перед собой Lexus на рынке Европы?

Если говорить об объемах продаж, я думаю, что, объективно, мы хотим продолжить рост и развитие. К 2020-му году наша цель — продать 100 000 автомобилей Lexus в Европе. Но стоить отметить: объемы продаж не являются нашей главной задачей, ведь преследовать цифры — не наша стратегия. Мы двигаемся в направлении, как я это называю, устойчивого развития. Это означает, что мы хотим построить прочную основу для нашей компании — как для качественного производителя, так и для качественного продавца. К примеру, можно совершить резкий скачок вперед, а после этого совсем остановиться. Для нас более важным является поступательный устойчивый рост, который мы осуществляем из года в год. Это очень важно, поскольку нам удается сохранить очень высокий уровень удовлетворенности наших покупателей. Опыт Lexus является основоположным в этом плане — мы никогда не пойдем на компромисс и никогда не будем преследовать наибольшее количество, пренебрегая опытом нашей компании, потому что это основа нашей деятельности. Это доказано разно-образными международными наградами и не только в Европе, но и в США и других регионах. Это подтверждает, что Lexus предоставляет качественный и сильный продукт.

Недавно стало известно, что компания планирует выпускать новый компактный кроссовер Lexus UX. Это будет третий кроссовер в линейке Lexus, наряду с NX и RX. Почему для компании важно расширение в этом сегменте?

Это расширение важно, потому что мы наблюдаем стремительно растущий тренд: покупатели в Европе немного изменяются в плане приобретения того или иного типа автомобиля. Много лет назад большинство из них хотели ездить на седанах, но теперь, как мы видим, сегмент SUV, или кроссовер, набирает все большей популярности. Эти автомобили немного выше, они созданы на абсолютно новой платформе с очень низким центром тяжести, что позволяет им демонстрировать очень хорошую динамику. Таким образом, имея хорошие качества управляемости, эти автомобили также сохраняют высокую производительность и ведут себя на дороге как обычные седаны. Это очень важно для нас, потому что мы хотим иметь очень динамичные автомобили в каждом сегменте.

Какие технические инновации Lexus являются наиболее важными для бренда, и какие новинки компания планирует внедрить в будущем?

На самом деле таких ключевых моментов очень много. Прежде всего, мы были одни из первых, кто внедрил сегмент SUV на рынок, это была модель Lexus RX. Также, как я уже упоминал, мы были первыми, кто внедрил технологию гибридного двигателя в премиальном сегменте автомобилей. На прошлой неделе в Женеве я был на премьере нашего концепт-кара Lexus LF-1 Limitless. Это авто может выйти на рынок уже в ближайшие годы, и главной его особенностью является то, что машина может иметь абсолютно разные двигатели — гибридные, plug-in электрические и традиционные бензиновые силовые агрегаты. Это одно из главных направлений, в котором мы продолжим нашу работу. Хотим уверить всех: мы имеем лучшие технологии для покупателей в любой части мира.