Глава Фонда госимущества анонсировал старт конкурса по отбору международных советников для приватизации

По словам Трубарова, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением международных советников

Конкурс по отбору советников международных организаций к "большой приватизации" начнется на следующей неделе.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров в эфире Радио НВ.

"Объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением советников международных организаций, конкурс на отбор которых начнется на следующей неделе", - сказал глава ФГИ, добавив, что отбор будет закончен в конце июля.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий. Однако, позже Кабмин исключил три предприятия из списка "большой приватизации".

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.