Глава ФГИ рассказал, что может быть из Центрэнерго после приватизации

Глава ФГИ предположил, что будет с Центрэнерго после продажи

Приватизация Центрэнерго вышла на финишную прямую, теперь необходимо рассмотреть вопрос, в каком виде мы его продаем, с какими условиями и что будет после того, когда данное событие произойдет.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров в эфире Радио НВ.

"Сейчас мы уже вышли на финишную прямую, утверждена стартовая цена, также прописаны дополнительные условия, которые прописывают всю деятельность предприятия после приватизации. Там стоят разделы по экологическим нормам, нормам связанным с его функционированием, как самого предприятия. Есть условия обеспечения запасов угля на предстоящий период времени, в том числе, покупки угля в украинских шахтеров, если по ценовой политике и качеству оно не будет отличаться от импортного. Так как предприятие вмонтировано в энергосистему страны, в рамках этой энергосистемы вмонтировано в энергосистему Европы, там записано й условие о том, что они должны выполнять необходимые регламентные работы для того, чтобы это предприятие работало после его продажи", - сказал он.

Ранее Кабинет министров обнародовал условия продажи 78,2% акций Центрэнерго.

Напомним, что ФГИ проведет конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании Центрэнерго 13 декабря.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.