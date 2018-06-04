Глава Dragon Capital назвал условия увеличения инвестиций в Украину

За три года инвестиции Dragon Capital в Украину совместно с партнерами составили $250 млн

Условиями увеличения инвестиций компаний Dragon Capital является улучшение инвестиционного климата и ускорение темпов устранения коррупции в правоохранительных органах и судах.

Об этом рассказал генеральный директор компании Томаш Фиала в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Фиала отметил, что у инвесткомпании “нет потолка” свободных средств, и новые сделки будут зависеть от темпов структурных реформ, а также от создания Службы финансовых расследований, которая обязательно должна соответствовать представлениям бизнеса.

“Хочу отметить: законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, зарегистрированный в Верховной Раде [главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной - НВ], к сожалению, этим представлениям не соответствует, и лучше в таком варианте за него не голосовать”, - сказал он.

Фиала считает, что если не будут выполнены обещания, данные президентом Петром Порошенко, согласовать с представителями бизнеса законопроект и создать этот новый орган вместо существующих “карательных” ведомств, то “лучше дождаться прихода новых политиков после выборов”.

Глава компании также отметил, что за три года инвестиции Dragon Capital в Украину совместно с партнерами составили $250 млн.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний Dragon Capital, основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрилзаконопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).

В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции.

В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ.

Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.

При этом, Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.