Глава аэропорта Борисполь рассказал о первом согласованном маршруте Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair должен в течение ближайших полутора месяцев подтвердить свои заявленные планы по полетам из аэропорта Борисполь в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, передает Интерфакс-Украина.

"Уже согласовано по времени берлинское направление, оно стартует с сентября. Остальные направления, думаю, ориентировочно к концу мая будем понимать точное время вылетов и прилетов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Ryanair начал продажу билетов без согласования с аэропортом Борисполь. Также директор Борисполя Павел Рябикин заявлял, что Ryanair потеряет скидки в аэропорту, если не будет наращивать пассажиропоток.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

Международный аэропорт Борисполь – крупнейший аэропорт Украины, его общая площадьколо 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.