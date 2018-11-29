ГФС заставила бизнес официально оформить тысячи "теневых" сотрудников

За январь-октябрь Государственная фискальная служба (ГФС) легализовала 7,3 тыс. нанятых сотрудников, которые работали без оформления трудовых отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГФС отмечают, что в 46% проверенных компаний нарушали законодательство. ГФС также доначислила нарушившим законодательство работодателям 1,4 млрд грн налоговых платежей.

Кроме того, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса – 601,5 млн грн, военного сбора – 37,5 млн грн.

Помимо этого, ГФС за указанный период выявила 23,1 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.