ГФС предложила ужесточить контроль за рынком сигарет

Государственная фискальная служба (ГФС) предложила внедрить электронную систему контроля за производством табачных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Государственная фискальная служба активизировала переговорный процесс с участниками табачного рынка относительно введения электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет. Это - действенный способ предупреждения появления на рынке фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении.

Представители бизнеса отметили, что каждый крупный производитель на предприятии имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя до конечного потребителя (track&trace) с помощью уникального идентификатора.

Электронная акцизная марка, по их мнению, должна работать аналогично.

"На сегодня есть несколько вариантов того, какой должна быть электронная акцизная марка, как будет работать эта система. По моему мнению, необходимо выбрать один вариант, доработать его с учетом интересов государства и бизнеса и передавать на рассмотрение законотворцам", - сказал глава ГФС Мирослав Продан.

Как сообщалось, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% - до 67,1 млрд шт. преимущественно за счет влияния роста цен и увеличения незаконной торговли.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине на 30% повысился акциз на табачные изделия.

Кроме того, с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в €90 за тысячу сигарет.

В апреле в Украине предложили ввести новый табачный акциз.

Также с 1 июля 2018 года будут введены новые акцизные марки для табачных изделий. Изменение не коснется сигарет с фильтром и без фильтра, папирос.