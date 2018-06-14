ГФС отменила 200-миллионный штраф крупной табачной компании

Государственная фискальная служба (ГФС) отменила штраф на сумму почти 200 млн грн международной табачной компании British American Tobacco (BAT).

Такие данные сообщили в Совете бизнес-омбудсмена, передает Интерфакс-Украина.

Компания подала жалобу в начале этого года. Дело касалось обвинений в занижении налоговых обязательств на сумму более 180 млн грн.

"В конце 2016-го и 2017 гг. Верховная Рада повысила акциз на табачные изделия на 40% и почти 30% соответственно. Как правило, для конечных покупателей это означает пропорциональный рост стоимости продукции. Однако, по словам жалобщика, чтобы резко не повышать цены, он запланировал постепенное увеличение стоимости готовой продукции. При этом расходы на оплату акциза на этот переходный период в начале года он принимал на себя. Таким образом, в начале 2017-го и 2018 гг. производитель реализовал сигареты по цене ниже себестоимости", - пояснили в совете.

ГФС сочла эти действия неправомерными, поскольку данные операции, по мнению ведомства, не относились к обычной хозяйственной деятельности, а были направлены на занижение собственных налоговых обязательств. Соответственно, на всю партию реализованных сигарет налоговая доначислила НДС и штраф - на общую сумму почти 200 млн грн.

Как отмечается в сообщении, инспектор Совета бизнес-омбудсмена обратил внимание ГФС на то, что законодательство позволяет совершать убыточные хозяйственные операции, если они имеют надлежащую деловую цель.

"В этом случае производитель отказался от резкого повышения цены и пошел на кратковременную потерю маржи для сохранения доли рынка. В дальнейшем компания постепенно подняла цены, что позволило сохранить прибыльность", - отметили в Совете.

В результате ГФС отменила доначисления и штраф почти в полном объеме, дело было закрыто в начале апреля.

В пресс-службе British American Tobacco подтвердили факт отмены штрафа, однако отказались уточнить общую сумму претензий.

British American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. В Украине ей принадлежит Табачная компания В.А.Т.-Прилуки, основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики.

В Украине компания производит и продает марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, Прилуки Особливі, Козак. Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.