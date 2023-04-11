«Это очень символично». В этом году Украина получит урожай настоящих херсонских арбузов — военная администрация 11 апреля, 17:25 Украинцы в этом году не останутся без херсонских арбузов (Фото:dmitry bayer / unsplash)

В Херсонской области в 2023 году под арбузы будет засеян баштан на 2 тысячи гектаров.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

«Из хороших новостей — немного, но будут херсонские арбузы. На 2 тыс. га будет посеян баштан. Будем надеяться, что все будет хорошо и будем также с арбузами. Это очень символично для нас будет», — сказал он.

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Толоконников также рассказал, что к концу марта полевые работы в Херсонской области ведутся на 70 тыс. га.

«50 тысяч гектаров было с самого начала, которые могли быть засеяны, но наши взрывотехники и пиротехники разминировали еще около 20 тыс. га», — сказал он.

По словам Толоконникова, в Херсонской области в посевной кампании принимают участие около 40 агропредприятий.

Как известно, в 2022 году из-за российской оккупации части юга Украины херсонские арбузы остались недоступными для украинцев.

Херсон был освобожден от российских захватчиков 11 ноября 2022 года.