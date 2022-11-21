Население города уменьшилось вчетверо. Из Херсона в Одессу запускают автобусный маршрут, до подключения электроснабжения осталась неделя
Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)
Из Херсона в Одессу запустят автобусный маршрут, город понемногу возвращается к жизни.
Об этом на брифинге 21 ноября заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Интерфакс-Украина.
«Анонсируется, что запускается автобусное сообщение из города Херсона от автовокзала до Одессы», — сказал он.
По словам Хланя, Херсон понемногу приходит в себя после оккупации и возвращается к жизни: начинают работать медицинские учреждения, магазины, коммунальные службы.
Он также сообщил, что первые включения электроэнергии в областном центре планируют уже через неделю, после чего можно ожидать возобновления водо- и теплоснабжения.
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Как сообщил Хлань, в настоящее время в Херсоне осталось около 80 тыс. жителей.
«В городе до войны было 320 тыс. населения, сейчас, по разным подсчетам […] около 80 тыс.», — заявил депутат.
Он также рассказал, что из-за сложных бытовых условий часть жителей уезжает, однако есть люди, которые возвращаются в Херсон.
Как сообщалось, 19 ноября было восстановлено железнодорожное сообщение Киева с Херсоном, прерванное с 24 февраля.