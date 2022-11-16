Два отделения и доставка. Как Нова пошта возобновляет работу в Херсоне 16 ноября, 17:14 Выдача гуманитарной помощи компанией Нова пошта в Херсоне (Фото:Нова пошта)

Нова поiта в Херсоне возобновила курьерскую доставку и открыла два отделения.

С 16 ноября курьеры Новой пошты начали доставлять жителям деоккупированного Херсона посылки до 30 кг в удобное для них место или домой, сообщили в компании.

Также после восьми месяцев оккупации херсонцам снова доступна отправка и получение посылок уже в двух отделениях Новой пошты.

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Стационарное отделение № 9 будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00 по адресу пр. Святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, до конца недели (20 ноября — ред.) жители смогут получать финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь от ООН и т. д.

Второе мобильное отделение будет принимать посылки до 10 кг ежедневно с 12.00 до 15.00 возле кинотеатра Украина на пр. Ушакова. Оплатить услуги можно наличными, через мобильное приложение, картой через POS -терминал или отправить посылку за счет получателя.

«Каждое отделение оснащено генератором и модулем Starlink, чтобы люди могли зарядить свои устройства и связываться с родными», — добавили в компании.

Как сообщалось, с 12 ноября Нова пошта начала доставлять гуманитарную помощь в Херсон.