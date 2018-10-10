Германия выдала Украине дополнительные разрешения на грузовые перевозки

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии предоставило Министерству инфраструктуры Украины дополнительно 4 тыс. разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Об этом говорится в официальном письме немецкого министерства, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно официальному документу и по результатам украинского-германских переговоров на уровне двух министерств, на 2018 год Украина дополнительно получит 2 тыс. разрешений на категорию Евро-3 и 2 тыс. разрешений на категорию Евро-4.

Эти разрешения также могут быть использованы для транспортных средств категорий Евро-5.