Германия выдала Украине дополнительные разрешения на грузовые перевозки

0 комментировать
Украина получила 4 тыс. дополнительных разрешений
Фото: Unsplash

Украина получила 4 тыс. дополнительных разрешений

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии предоставило Министерству инфраструктуры Украины дополнительно 4 тыс. разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Об этом говорится в официальном письме немецкого министерства, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно официальному документу и по результатам украинского-германских переговоров на уровне двух министерств, на 2018 год Украина дополнительно получит 2 тыс. разрешений на категорию Евро-3 и 2 тыс. разрешений на категорию Евро-4.

Эти разрешения также могут быть использованы для транспортных средств категорий Евро-5.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове