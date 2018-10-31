Генпрокуратура закрыла уголовное дело против ОККО

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против концерна Галнафтогаз, нарушенное 17 мая Службой безопасности, в связи с отсутствием уголовного нарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе сети АЗС ОККО.

Согласно сообщению, после проведения в августе обысков СБУ в офисе компании, концерн решил проверить законность действий следователей СБУ и наличия оснований для открытия уголовного производства.

На основании соответствующих жалоб компании, суд установил, что во время проведения обысков следователи неправомерно изъяли отдельное имущество, и обязал их вернуть это имущество, что и было исполнено.

По словам президента концерна Виталия Антонова, компания уже более 15 лет проходит ежегодный международный аудит.

В компании отметили, что закрытие этого уголовного производства имеет важное значение для восстановления доверия международных инвесторов и кредиторов в судебно-правоохранительной системы Украины.

Напомним, что 21 августа сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры провели обыски в офисах ОККО во Львове и Киеве.

Тогда Антонов заявлял, что компания обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины.

Концерн Галнафтогаз управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине брендом ОККО. В его состав входит около 440 АЗК. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Институциональными инвесторами компаний холдинга также GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и тому подобное.