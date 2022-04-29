Henkel возобновляет работу своих украинских заводов по производству строительных смесей и материалов Ceresit 29 апреля, 18:36 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Henkel

Международная компания Henkel со штаб-квартирой в немецком Дюссельдорфе объявила о возобновлении работы двух из четырех своих заводов в Украине.

Подразделение немецкой компании «Хенкель Баутехник (Украина)» осуществляет управление четырьмя заводами в разных регионах страны, специализирующихся на производстве строительных смесей и материалов под брендом Ceresit.

«Первым возобновил деятельность завод во Львовской области, специализирующийся на изготовлении строительных смесей бренда Ceresit, — говорится в сообщении компании. — Учитывая безопасность работы в регионе, работники завода могут вернуться к работе, так что украинские потребители и партнеры получат продукцию известных брендов Henkel украинского производства. Вскоре, учитывая текущую ситуацию, Хенкель также планирует возобновить деятельность завода компании в городе Вышгороде Киевской области».

Все украинские заводы Henkel были остановлены с первого дня войны — 24 февраля — ради безопасности сотрудников.

В украинском Хенкель отметили, что решение по восстановлению производств страны принимает локальный менеджмент, учитывая текущую военно-оперативную ситуацию, ведь главный приоритет — безопасность работников.

Работа других двух заводов из сферы управления «Хенкель Баутехник (Украина)» пока невозможна, поскольку они расположены на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Украины в Харьковской и Херсонской областях.

В компании сообщили, что, несмотря на вынужденные простои производств и приостановку некоторых бизнес-процессов, украинский бизнес Хенкель ради поддержки своих сотрудников и их семей в трудное военное время полностью сохранил выплату заработной платы для всех работников.

Кроме того, компания предоставила широкий пакет гуманитарной поддержки. Своим сотрудникам компания предоставила экстренную финансовую помощь и обеспечила жильем работников с семьями, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома или территорию Украины. В одном из западных регионов Украины в первые дни войны корпоративные волонтеры Хенкель на базе административного учреждения компании создали временное убежище. Компания оказывает широкую поддержку волонтерским движениям, гражданским украинцам и общинам, пострадавшим от войны, реализует гуманитарные проекты совместно с Международным обществом Красного креста и долгосрочным социальным партнером Henkel «Habitat for Humanity».

Общий объем программ солидарной помощи Henkel для Украины превысил 5 миллионов евро.

С начала войны международная компания Henkel выступила с осуждением из-за вероломного нападения Российской Федерации на Украину и поддержала призыв международного сообщества по немедленному выводу российских захватнических войск с территории Украины. Впоследствии компания официально объявила о решении прекратить свою деятельность в РФ.

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