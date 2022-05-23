К гуманитарной помощи украинцам на сумму более 5 млн евро «Хенкель» добавляет новый пакет мер поддержки 23 мая, 17:22 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Henkel

В рамках корпоративных гуманитарных проектов компания «Хенкель» в Украине и ее бренды объявили о реализации нового пакета мер по оказанию поддержки украинцам во время войны.

Как сообщили в пресс-службе компании Хенкель, ее бренды Gliss, Syoss, Schauma и Fa передали пострадавшим от войны громадам через благотворительные организации и волонтерские миссии десятки тысяч пакетов гигиенических средств.

«22 тыс. упаковок гелей для душа и 22 тыс. шампуней было передано громадам и городам, пострадавшим от военных действий и остро нуждающимся в товарах для гигиены из-за нарушенных цепей поставок и логистики», — сообщили в компании.

Президент «Хенкель» в Украине Елена Ефремова-Курсик рассказала, какие регионы получили поддержку: «Гуманитарная помощь в первую очередь была направлена громадам и регионам, значительно пострадавшим от войны, — территориям и громадам Киевской и Черниговской областей, а также Харьковской области. Помощь от компании „Хенкель“ и ее брендов поступила и в Хмельницкую область, которая предоставляет убежище беженцам из опасных регионов Украины».

Фото: Henkel

Пакет гуманитарной помощи от компании «Хенкель» и ее брендов Gliss, Syoss, Schauma и Fa направлен непосредственно территориальным громадам пострадавших регионов и был предоставлен для распространения благотворительным фондам и волонтерским движениям. Это «Фонд мира и добра», «Твоя опора», Холдинг общественных инициатив «Группа влияния», Благотворительный фонд «Жизнь вопреки», Благотворительный фонд «СОС Штаб гражданской обороны».

Ранее сообщалось, что пакет программ солидарности и гуманитарных проектов международной компании Henkel, ее брендов и украинских бизнес-подразделений для Украины превысил 5 млн евро.

В рамках корпоративных гуманитарных проектов, гуманитарных инициатив корпоративных волонтеров «Хенкель» из Украины и стран ЕС, сети международных партнеров компания «Хенкель» и ее бренды продолжают оказание помощи больницам, пострадавшим от войны украинцам и громадам, приютам для беженцев, волонтерским движениям, фондам и благотворительным организациям, учреждениям для детей, оставшихся без родительской опеки.

В начале войны глобальная компания Henkel осудила нападение войск Российской Федерации на Украину и поддержала призыв международного сообщества немедленно вывести русские войска с территории Украины. Впоследствии компания официально заявила о прекращении деятельности в РФ.

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