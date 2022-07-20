Компания «Хенкель» предоставила сотни миллионов гривен поддержки для Украины и готовит пакет инвестиций 20 июля, 10:13 Позиция Елена Ефремова-Курсик, президент компании «Хенкель» в Украине (Фото:Henkel)

Международная компания «Хенкель», являющаяся производителем и поставщиком известных брендов по уходу за домом, гигиены и красоты, для строительства и индустрии Silan, Persil, Sioss, Shauma, Schwarzkopf, Сeresit, Loctite и многих других, одной из первых среди глобальных корпораций осудила российское нападение на Украину и объявила об уходе с рынка России.

Уже пятый месяц команда украинского подразделения международной компании противостоит вызовам войны, поддерживая взаимодействие с партнерами, помогая украинцам и стране. Как Хенкель в Украине и ее люди проходят испытания войной, рассказывает президент компании Хенкель в Украине Елена Ефремова-Курсик.

Елена Ефремова-Курсик, президент компании "Хенкель" в Украине

— Как в компании отреагировали на начало войны? Какими были первые шаги и действия?

В начале 2022 года локальный Совет директоров принял план действий на случай эскалации военной ситуации. Безусловным приоритетом № 1 была и остается безопасность наших сотрудников. Перечень мер включал выплату зарплаты всем сотрудникам на три месяца наперед. Люди получили от компании самую важную поддержку для организации релокации семей в безопасные регионы Украины, а те, у кого были желание и возможность, отправились в страны Европы. Кроме зарплат, каждый из сотрудников компании получил единовременную финансовую помощь в размере 34 тыс. грн. Общий пакет мер поддержки от украинских бизнес-подразделений «Хенкель» сотрудникам составил почти 34 млн грн, из которых 19,9 млн грн — срочная финансовая помощь, 13,93 млн грн — помощь на релокацию и обустройство в безопасных местах.

Таким образом, несмотря на ситуацию в стране и временную приостановку некоторых бизнес-процессов и производственных площадок, мы полностью сохранили выплату заработных плат. Был осуществлен своевременный ежегодный пересмотр зарплат, выплачены бонусы. И даже с такой мощной поддержкой людям было морально тяжело, поэтому мы организовали горячую линию для оказания психологической поддержки. Многие наши коллеги с начала войны до сих пор занимаются активным волонтерством — компания всячески помогает и поощряет такие гуманитарные инициативы. Для поддержания ментального здоровья команд мы проводим образовательные встречи в онлайн-формате с известными экспертами по различным актуальным сейчас темам.

— Известно, что компания не только заботится о своих украинских сотрудниках, но и предоставляет большой пакет гуманитарной поддержки народу Украины. О каких суммах идет речь на данное время?

Общий объем поддержки сотрудников, финансирование гуманитарных проектов для пострадавших от войны лиц и громад, а также на поддержку Украины приближается к 650 млн грн.

Пакет помощи пострадавшим от войны лицам и громадам уже превысил 80 млн грн. Он включает в себя финансовые пожертвования и передачу продукции на гуманитарные нужды и постоянно увеличивается. Это 30 тыс. гелей для душа и 30 тыс. шампуней, более 7 600 моющих средств и наши товары для восстановления и строительства на тысячи гривен, а также упаковка и много другой поддержки. Мы одними из первых оказали помощь нашей продукцией в освобожденных от оккупации городах Киевской области и других регионах Украины. Ее получали люди, громады, больницы и госпитали, волонтеры для распространения среди нуждающихся в поддержке. Команды и бренды «Хенкель» и сейчас активно работают над новыми проектами помощи.

— Это инициативы украинского офиса или глобальной компании?

Мы работали над этим вместе и довольно оперативно. Первый пакет помощи от глобальной компании Henkel для Украины поступил менее чем через 48 часов после первых ракетных взрывов утром 24 февраля. Финансовые пожертвования были направлены гуманитарным миссиям Международного общества Красного Креста и распределены между благотворительными организациями и фондами, которые помогают пострадавшим в результате войны украинцам. Больше всего нас поразила искренняя всесторонняя поддержка коллег из европейских подразделений «Хенкель»: они организовали встречу и размещение коллег из Украины, буквально дежурили на вокзалах, делились необходимым со всеми прибывшими из Украины — и с коллегами из украинского «Хенкель», и с незнакомыми людьми.

Европейское подразделение потребительских брендов Henkel предоставило на гуманитарные проекты для Украины продукцию почти на 27 млн грн. Это очень важная и необходимая помощь коллег из Европы. Кроме того, наши коллеги из зарубежных подразделений собрали собственные средства в поддержку людей в Украине на сумму более 100 тыс. евро частных пожертвований, а фонд имени основателя компании Фрица Хенкеля удвоил эту сумму — и еще более 200 тыс. евро поступили в Украину на гуманитарные цели. То есть мы не только чувствуем искреннюю солидарность, но и получаем очень весомую и ценную поддержку благодаря конкретным делам.

— Как насчет российского бизнеса Henkel?

Компания одной из первых среди глобальных бизнес-лидеров осудила войну РФ против Украины и поддержала призыв международного сообщества вывести войска с территории Украины. Затем компания Henkel решительно поставила точку в этом вопросе — объявила о прекращении бизнеса в РФ.

Фото: Henkel

— Украинские подразделения Хенкель не приостанавливали деятельности?

Конечно, в опасных регионах возникли объективные сложности — боевые действия, оккупация, опасность разрушили логистику. Но наша организационная и IT-инфраструктура прошли хорошую закалку пандемией — переместившись в безопасные локации, коллеги оперативно возобновили процессы дистанционно, имея только ноутбуки, телефоны и доступ к связи.

Мы тот бизнес, который не вправе остановиться. Средства для стирки и гигиены спасают людей от гуманитарной катастрофы, наша продукция широко применяется в учреждениях социальной инфраструктуры, в частности в медицинских. Кроме того, продукция и решения Хенкель критически важны для потребителей индустриального профиля — упаковка для пищевой промышленности, сервис промышленного оборудования, обслуживание автомобилей и специального транспорта, в том числе спасательных и экстренных служб.

Именно поэтому, в частности, мы чувствуем особенно большую ответственность за людей — наша работа поддерживает занятость десятков тысяч сотрудников наших партнеров.

«Хенкель» в Украине не осуществляет деятельность только на временно оккупированных и опасных из-за ведения боевых действий территориях. В безопасных для сотрудников и партнеров локациях все работает насколько это возможно с учетом вызовов военного времени. В настоящее время около 83% коллектива компании во всех украинских бизнес-подразделениях работает в режиме полной занятости, хотя кое кто дистанционно — из стран ЕС или в безопасных регионах Украины.

— Работающий бизнес сегодня на вес золота для страны. Каким образом «Хенкель» сейчас поддерживает украинскую экономику?

В начале войны украинские бизнесы «Хенкель» зафиксировали постоянный уровень отпускных цен на товары своих брендов — так мы оказали поддержку нашим потребителям во времена экономического затруднения. Такое решение было принято в отношении товаров первой необходимости для частных потребителей и домохозяйств, а также товаров для индустриальных потребителей. Мы подставили плечо нашим украинским партнерам, помогая им сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны.

На макроуровне с начала войны украинские бизнесы «Хенкель» поддерживали страну, уплачивая налоги в полном размере, продолжая работать и возобновив работу уже в марте. Хотя законодательство предоставило возможность субъектам бизнеса во время войны перейти на пониженную ставку налогообложения 2% с оборота, мы в «Хенкель» решили не делать этого, а платить налоги в полном объеме — такая поддержка сейчас очень нужна Украине.

И, наконец, у нас есть четкие инвестиционные планы для Украины: на уровне руководства глобальной компании Henkel утверждено решение о 200 млн грн инвестиций в украинский бизнес. Мы верим в Украину и ее будущее!

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