Что-то химичат. Henkel заявила, что продолжит работать в РФ, соблюдая все санкционные ограничения

4 апреля, 20:33
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Henkel собирается и бизнес в РФ продолжать, и санкционные ограничения соблюдать (Фото:Ina Fassbender / File Photo / Reuters)

Henkel собирается и бизнес в РФ продолжать, и санкционные ограничения соблюдать (Фото:Ina Fassbender / File Photo / Reuters)

Немецкая компания Henkel, один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и косметики, продолжит вести бизнес в РФ.

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Об этом 4 апреля заявила Симона Бажель-Тра, глава набсовета Henkel, добавив, что деятельность компании в стране-агрессоре будет ограничена, сообщает Reuters.

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«Общественность иногда воспринимает это очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все введенные санкции», — заявила она на ежегодном общем собрании акционеров.

Бажель-Тра добавила, что руководство Henkel будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и при необходимости примет дополнительные меры.

Henkel в начале марта объявила о прекращении инвестиций, рекламных и спонсорских мероприятий в РФ. Штат сотрудников компании в стране-агрессоре составляет около 2500 работников.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Германия Санкции против России Санкции Запада Санкции Война России против Украины Henkel

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