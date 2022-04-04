Что-то химичат. Henkel заявила, что продолжит работать в РФ, соблюдая все санкционные ограничения 4 апреля, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Henkel собирается и бизнес в РФ продолжать, и санкционные ограничения соблюдать (Фото:Ina Fassbender / File Photo / Reuters)

Немецкая компания Henkel, один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и косметики, продолжит вести бизнес в РФ.

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Об этом 4 апреля заявила Симона Бажель-Тра, глава набсовета Henkel, добавив, что деятельность компании в стране-агрессоре будет ограничена, сообщает Reuters.

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«Общественность иногда воспринимает это очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все введенные санкции», — заявила она на ежегодном общем собрании акционеров.

Бажель-Тра добавила, что руководство Henkel будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и при необходимости примет дополнительные меры.

Henkel в начале марта объявила о прекращении инвестиций, рекламных и спонсорских мероприятий в РФ. Штат сотрудников компании в стране-агрессоре составляет около 2500 работников.

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