Гендиректор Укрпочты ответил Порошенко: отделения закрывать не будут, но денег хватит на полгода Сегодня, 12:34 74 Цей матеріал також доступний українською Ранее Укрпочта озвучила намерение закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности Фото пресс-службы Укрпочты

Компания Укрпочта сможет сохранить существующую сеть отделений лишь если своевременно получит финансирование объемом 500 млн грн в первом квартале 2019 года, что запланировано в госбюджете-2019. Об этом сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений Укрпочты", – подчеркнул он.

Смелянский также отметил, что на сегодняшний день компания продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений. По его словам, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года.

Напомним, ранее 12 декабря президент Украины Петр Порошенко призвал Смелянского не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий.

Такое требование Порошенко озвучил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором компании Укрпочты Игорем Смелянским.

При этом самому Смелянскому президент порекомендовал урезать свою зарплату.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - резюмировал Порошенко.

Ранее гендиректор компании Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

В Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получат разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.