Гендиректор Киевстара рассказал, будет ли компания еще поднимать 4G-тарифы

Компания радикально повышать цены после внедрения 4G не будет

Украинский рынок сильно конкурентный, ведь в стране существует три мобильных оператора, которые борются за клиента.

Об этом заявил генеральный директор компании Киевстар Петр Чернышов в эфире Радио НВ.

По его словам, цена тарифов на связь определяется от конкуренции между мобильными операторами, которые есть в стране.

Кроме того, он добавил, что компания радикально повышать цены после внедрения 4G не будет.

"Если бы не было конкуренции, я бы конечно хотел поднять цены еще больше, но я не могу. Мы уже вывели на рынок линейку, которая касается 4G. Сейчас с внедрением 4G базовый тариф поднялся с 45 грн до 55 грн. Мы зарабатываем на том, что берем маленькие суммы, но с миллионов абонентов. Вот это наш бизнес", - сказал Чернышов.

Напомним, недавно Киевстар ввел новые контрактные тарифы для 4G.

Отметим, что Киевстар последним из "большой тройки" мобильных операторов запустилскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 МГц.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.