Гендиректор Киевстара рассказал, будет ли компания еще поднимать 4G-тарифы

1 комментировать
Компания радикально повышать цены после внедрения 4G не будет
Фото:112.ua

Компания радикально повышать цены после внедрения 4G не будет

Украинский рынок сильно конкурентный, ведь в стране существует три мобильных оператора, которые борются за клиента.

Об этом заявил генеральный директор компании Киевстар Петр Чернышов в эфире Радио НВ.

По его словам, цена тарифов на связь определяется от конкуренции между мобильными операторами, которые есть в стране.

Кроме того, он добавил, что компания радикально повышать цены после внедрения 4G не будет.

"Если бы не было конкуренции, я бы конечно хотел поднять цены еще больше, но я не могу. Мы уже вывели на рынок линейку, которая касается 4G. Сейчас с внедрением 4G базовый тариф поднялся с 45 грн до 55 грн. Мы зарабатываем на том, что берем маленькие суммы, но с миллионов абонентов. Вот это наш бизнес", - сказал Чернышов.

Напомним, недавно Киевстар ввел новые контрактные тарифы для 4G.

Отметим, что Киевстар последним из "большой тройки" мобильных операторов запустилскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 МГц.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове