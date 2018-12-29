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Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев

Сегодня, 10:03
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Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил в интервью Радио НВ, что украинские газосбытовые компании "крадут от 1,5 до 3 миллиардов кубометров газа в год", принося олигарху Дмитрию Фирташу от $500 тысяч до $1 миллиарда долларов ежегодно.

"До сих пор действует неэффективная схема, когда есть посредники [на рынке газовых услуг, - Ред.]. Эти посредники, по нашим оценкам (будем называть все своими именами), крадут от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов кубических метров газа в год", - отметил он.

По словам Коболева, газосбытовые компании фактически являются "юридическими придатками облгазов". Глава Нафтогаза подчеркнул, что до 80% рынка облгазов контролируется олигархом Дмитрием Фирташем.

"У этих компаний "бешеные" долги перед Группой Нафтогаз. Я думаю, что эти долги они возвращать не собираются. Я это расцениваю как деньги, которые вряд ли когда-то вернутся", - сказал Коболев.

Напомним, что Нафтогаз Украины подозревает украинские газосбытовые компании в завышении почти вдвое показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий перед Нафтогазом на середину сентября 2018 года составила 19,7 млрд грн.

Теги:   Газсбыт Радио НВ Нафтогаз Андрей Коболев НАК Нафтогаз Украины

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