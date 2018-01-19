Газпрому разрешили строить вторую нитку газопровода в обход Украины

Обе нити должны запустить к концу 2019 года

Российский монополист - компания Газпром - получил разрешение от турецких властей на строительство второй линии газопровода Турецкий поток.

Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер, передает ТАСС .

“Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции”, - заявил он.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Миллер отметил, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Отмечается, что инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году.

Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Напомним, что 7 мая 2017 года российский Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток.

В июле Газпром начал переговоры с российскими и зарубежными банками по привлечению проектного финансирования для газопровода Турецкий поток.

В начале сентября дочерняя структура Газпрома, оператор проекта строительства Турецкого потока South Stream Transport B.V. подписала с британской Petrofac соглашение о строительстве наземных трубопроводов и приемного терминала газа на территории Турции.

В сентябре стало известно, что Газпром уже построил около 300 км газопровода Турецкий поток.

Также, Газпром дополнительно направит около $900 млн на финансирование строительства газопровода Турецкий поток.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.