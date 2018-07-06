Газпром "засветил" свои английские активы по иску Нафтогаза

Российский монополист компания Газпром по требованию суда по иску Нафтогаза Украины раскрыла информацию о своих активах в Великобритании, которые включают пакет акций Nord Stream AG, находящийся в залоге по привлеченному финансированию.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, передает Интерфакс.

Они заявил, что Газпром выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

"Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, Газпром будет продолжать оспаривать все действия Нафтогаза по исполнению решения Стокгольмского арбитража", – сказал Медведев.

Отмечается, что среди британских активов компании принадлежащий Газпрому пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя.

"Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу Нафтогаза Украины. Еще 22 июня Газпром узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами Газпрома на территории Англии и Уэльса", – сообщили в российской компании.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной.

Позже Апелляционный суд округа Свеа в Швеции оставил в силе свой приказ, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

6 июля Нафтогаз сообщил о возобновлении ареста акций Северного потока.