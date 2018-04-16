Газпром заключил новый газовый контракт с европейской страной

1 комментировать
Газпром заключил контракт на поставку газа в Словению

Газпром заключил контракт на поставку газа в Словению

Российский монополист Газпром и словенская компания Geoplin D.o.o. Ljubljana заключили контракт на поставку природного газа.

Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн куб. м газа в год. Срок действия контракта – с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года. Действие предыдущего контракта между Газпромом и Geoplin завершилось 31 декабря 2017 года.

Поставки российского газа в Словению начались в 1978 году. В 1978–2017 годах в республику поставлено более 14 млрд куб. м газа, в том числе в 2017 году — 607,2 млн куб. м.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове