Газпром заключил новый газовый контракт с европейской страной

Российский монополист Газпром и словенская компания Geoplin D.o.o. Ljubljana заключили контракт на поставку природного газа.

Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн куб. м газа в год. Срок действия контракта – с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года. Действие предыдущего контракта между Газпромом и Geoplin завершилось 31 декабря 2017 года.

Поставки российского газа в Словению начались в 1978 году. В 1978–2017 годах в республику поставлено более 14 млрд куб. м газа, в том числе в 2017 году — 607,2 млн куб. м.