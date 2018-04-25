Газпром впервые за три года изменил маршрут транзита газа через Украину – СМИ

Украина продолжает принимать газ российского монополиста компании Газпрома лишь для его транзита.

Об этом сообщил представитель Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

Он отметил, что транзитный газ 25 апреля из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станции Суджа начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года. Также отмечается, что ранее газопровод использовался для поставок газа Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины начала закупки газа у российского монополиста компании Газпром. При этом, в Нафтогазе заявили, что не получают газа от Газпрома.

Напомним, что Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

Кроме того, 19 января 2018 года министр энергетики Игорь Насалик выступил против покупки газа у Газпрома.

При этом, 24 января глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил об обязательной закупке российского газа.